Одессе предрекли судьбу Мариуполя

Российская армия совместно с бойцами Донецкой и Луганской народных республик продолжает успешно реализовывать задачи, поставленные в рамках спецоперации. Одной из самых горячих точек на сегодняшний день стал мариупольский завод "Азовсталь". При этом, по некоторым данным, нацисты хотят устроить подобный укрепрайон в любимой всеми Одессе.



Такую информацию публикуют журналисты "ПолитНавигатора". Корреспондентам удалось переговорить с местными жителями, которые указали на тревожные сигналы. Также аналитики припомнили заявления, которые ранее звучали от украинских силовиков. Мол, Одессу готовы превратить "во второй Мариуполь".

Одесситы пристально наблюдают за происходящим в родном городе. Бдительные жители обратили внимание на подозрительную активность рядом с Одесской киностудией, расположенной на Французском бульваре. Люди утверждают, что боевики под покровом ночи завозят на территорию культурного учреждения вооружение. Разумно предположить, что они задумали максимально укрепить здание с тем, чтобы нацисты могли засесть на его территории.

Перепуганные местные жители стали массово съезжать из домов, расположенных неподалеку от киностудии. Никто не хочет стать очередными заложниками боевиков. Схожесть возможной новой "цитадели" нацистов с "Азовсталью" также заключается в том, что под киностудией находятся огромные подвалы, служившие ранее костюмерными.

К слову, недавно у недовольных киевским режимом жителей Одессы стали массово изымать телевизоры.