Незалежные концентрируют силы в нескольких зонах

Все мировое сообщество продолжает внимательно следить за развитием событий на территории украинского государства. По мнению известного политолога Сергея Маркова, сейчас незалежные силовики готовятся к кровавым боям на трех направлениях. Как подчеркнул эксперт, украинцы стягивают силы в несколько зон.



Первое направление

Северодонецк, Лисичанск. Там, по мнению политолога, украинцы будут стараться действовать, как в Мариуполе. То есть, оборонятся до последнего.

Второе направление

Также украинские силовики стягивают силы на север Харьковской области. По этому направлению основной целью Вооруженных сил Украины является выход на границу российского субъекта – Белгородской области.

Третье направление

Также ожесточенные бои прогнозируются в направлении Николаева. В этой зоне украинские боевики хотят вытеснить Армию России и ее союзников из Донецкой и Луганской народных республик с правого берега Днепра. По мнению Маркова, именно в этой зоне ожидается неожиданный удар.

К слову, ранее стало известно о возможном месте "новой Азовстали", где постараются засесть нацисты.