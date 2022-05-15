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Все мировое сообщество продолжает внимательно следить за развитием событий на территории украинского государства. По мнению известного политолога Сергея Маркова, сейчас незалежные силовики готовятся к кровавым боям на трех направлениях. Как подчеркнул эксперт, украинцы стягивают силы в несколько зон.
Северодонецк, Лисичанск. Там, по мнению политолога, украинцы будут стараться действовать, как в Мариуполе. То есть, оборонятся до последнего.
Также украинские силовики стягивают силы на север Харьковской области. По этому направлению основной целью Вооруженных сил Украины является выход на границу российского субъекта – Белгородской области.
Также ожесточенные бои прогнозируются в направлении Николаева. В этой зоне украинские боевики хотят вытеснить Армию России и ее союзников из Донецкой и Луганской народных республик с правого берега Днепра. По мнению Маркова, именно в этой зоне ожидается неожиданный удар.
К слову, ранее стало известно о возможном месте "новой Азовстали", где постараются засесть нацисты.
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