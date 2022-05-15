Аналитик сравнил происходящее с корейским конфликтом времен СССР

Ситуация, разворачивающаяся на территории украинского государства, остается главной темой мировой повестки. Американский эксперт считает, что более-менее продуктивные переговоры начнутся осенью в преддверии зимнего периода. Перед наступлением отопительного сезона Киеву не останется ничего другого, как начать конструктивное обсуждение ситуации.



Такого мнения придерживается отставной разведчик ВВС Южной Кореи Чон Ын Ли, который ныне трудится в Школе международной службы Американского университета. Матерый разведчик считает, что конфликт несколько схож с корейской войной, которую опосредованно вели СССР и США в начале пятидесятых годов прошлого века.

По мнению специалиста, во время переговоров удастся достичь замораживание конфликта. В то же время нужно понимать, что к тому моменту потери Вооруженных сил Украины будут настолько значительными, что им на несколько десятилетий придется забыть о ведении каких бы то ни было боев.

Также западные деятели понимают, что их активное участие в накачивании вооружением киевского режима резко повышает риски начала масштабной войны, что не на шутку пугает коллективный Запад.

В конце концов, по мнению Ли, угроза глобального голода также заставит западных деятелей смириться с победой Российской Федерации.

К слову, ранее была раскрыта стратегия украинских боевиков. Незалежные готовятся к ожесточенным боям на трех направлениях.