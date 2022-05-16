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Президент цента системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко в эфире программы "Международное обозрение" заявил, что вероятность нанесения ядерного удара по украинской территории достаточно высока. Отрывок эфира НТВ появился в Telegram.
"80% я бы поставил за то, что ядерный удар будет нанесен", – заявил он.
Какая именно страна решиться на такой шаг эксперт не знает. Но от отрицания проблемы, по его мнению, опасность ядерного противостояния не уменьшится.
Ищенко напомнил о том, что российские официальные лица заявляют о растущей угрозе ядерной войны.
Ранее на российском ТВ журналист Дмитрий Киселев угрожал, что Россия может одним ударом ядерной ракеты уничтожить Великобританию.
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