Киселев озвучил сценарий уничтожения Великобритании Россией

Киселев озвучил сценарий уничтожения Великобритании Россией
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лондону напомнили о "Сармате" и "Посейдоне"

Телеведущий Дмитрий Киселев во время выпуска "Вести Недели" пригрозил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону российским ядерным оружием. Отрывок программы есть в распоряжении Telegram-канала "Пул N3".

Киселев заявил, что Королевство настолько мало по своим размерам, что для его уничтожения хватит одного удара "Сарматом". 

"Это всего лишь один пуск, Борис. А Англии нет. Раз и навсегда", – заявил ведущий.

По его словам, у России есть и другой вариант "погрузить Британию в морскую пучину". Это РПК "Посейдон". Остановить этот подводный дрон невозможно, а вот его взрыв создаст гигантскую волну с огромными дозами ядерной радиации, которая полностью накроет страну. В результате, считает Киселев, от Великобритании останется лишь "радиоактивная пустыня". 

Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что Лондон без консультаций с НАТО нанесет российским войскам на Украине ответный удар, если они применят оружие массового поражения. 

К слову, Турция заявила, что присоединится к действиям Альянса, если будет совершено нападение на одну из стран организации. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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