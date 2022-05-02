Анкара не собирается прекращать участие в переговорном процессе между Киевом и Москвой

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу во время общения с журналистами после дипломатического турне по Латинской Америке заявил, что Анкара присоединится к ответу, если будет совершено нападение на одну из стран-участниц НАТО. Об этом сообщает газета Sabah.

По его словам, в российско-украинском конфликте президент Турции Реджеп Эрдоган преследует определенные цели – поспособствовать его скорейшему завершению и личной встрече глав России и Украины. Чавушоглу заявил, что стороны в процессе согласования текста для соглашения по прекращению огня – иногда по переговорам есть прогресс, иногда регресс.

Глава МИД заявил, что слишком сильных надежд на этот счет Анкара не питает, обратив внимание на успехи "дипломатии с черного хода". Он также подчеркнул, что сейчас страны, которые не хотят окончания конфронтации Россия-Украина, уже практически не скрывают своих мотивов.

Однако, отметил он, Турция готова в случае необходимости защитить собственные интересы военным путем.

"Позиция НАТО ясна. Мы не будем вступать в конфликт на Украине, но ответим, если будет хоть малейшее нападение на любого союзника", – приводит его слова издание.

Ранее президент Владимир Путин предупреждал западные страны, что в случае вмешательства в ситуацию на Украине удары России будут молниеносными.