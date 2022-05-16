США вынесли четыре урока из спецоперации России - американские военные

США вынесли четыре урока из спецоперации России - американские военные
Фото: Armin Weigel/dpa/www.globallookpress.com
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В Штатах внимательно наблюдают за тактикой боевых действий обеих сторон

Американские военные рассказали о четырех уроках, которые вынесло военное руководство США на фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Их слова приводит издание Defense news.

Начальник штаба сухопутных войск генерал Джеймс МакКонвилл заявил, что первым выводом стала необходимость продолжать технологическую модернизацию – благодаря полученным от этого разведданным Украине якобы удавалось эффективно наносить удары по российским позициям. США видят в этой сфере большую перспективу.

Второй урок касается применения беспилотников – они, судя по боевой тактике на украинской территории, хорошо помогают объединять и координировать все военные системы. Это может быть крайне полезно в любых военных конфликтах. Однако, наряду с этим, следует заняться и технологией противодействия БПЛА. 

Третий – о важности совместных учений с союзниками. Это, полагают в США, дает их войскам опыт крупномасштабных маневров и возможности наращивания военного потенциала, передает Общественная служба новостей.

И заключительный урок – это анализ боевой тактики России. По словам военного, российская сторона "неспособна эффективно интегрировать бронетехнику и пехоту на тактическом уровне, что делает их машины уязвимыми для переносных противотанковых систем, таких как Javelin и NLAW". МакКонвилл добавил, что армия США намеревается также добавить систему активной защиты на свои бронетранспортеры.

Источник: Defense news ✓ Надежный источник
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