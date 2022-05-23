Киссинджер раскрыл главное предназначение Украины для мира

Киссинджер раскрыл главное предназначение Украины для мира
Christoph Soeder/www.globallookpress.com
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В текущей ситуации Украина должна стать страной с нейтральным статусом и выступать в качестве некоего проводника между Европой и Российской Федерацией, заявил бывший государственный секретарь США, экс-советник президента Америки по национальной безопасности Генри Киссинджер, выступая на экономическом форуме в Давосе.

Такой исход, уверен идеолог холодной войны США против СССР, был бы идеальным. Киссинджер напомнил, что заявлял об этом еще восемь лет назад, когда политическое и информационное пространство стали наполнять разговорами о возможном вступлении Украины в Североатлантический альянс.

По словам Киссенджера, внеблоковый статус Украины стоит воспринимать в качестве "главной цели" для урегулирования ситуации в стране.

Ранее Киссинджер заявил, что Соединенным Штатам и Китаю необходимо установить новый формат взаимодействия. В противном случае противостояние между странами станет куда более яростным и однажды приведет обе стороны к фактору неопределенности, ставшему однажды причиной Первой мировой войны.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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