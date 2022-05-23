Пользователи считают, что глава Незалежной тянет украинский народ в пропасть

Читатели британского таблоида Daily Mail весьма неоднозначно отреагировали на выступление президента Украины Владимира Зеленского в Давосе.

До того, как сорвать овации, Зеленский заявил, что от его выступления нет смысла, если никого из глав государств не будет интересовать "грубая сила", с которой необходимо совладать во имя всего хорошего против всего плохого. Украинский лидер также призвал официальных лиц стран осудить Россию за спецоперацию.

В комментариях большая часть пользователей негативно отреагировала на Зеленского – многие посчитали, что таким образом глава Незалежной попытался выпросить очередной транш.

"Какой герой. Везет свой стол на передовую, наверное", "Слишком самодовольным он стал, получив помощь на миллиарды долларов", "Он в отчаянии – Евросоюз давно говорит ему идти на мирные переговоры. А ведь он должен был на них идти с самого начала", "Святой Зеленкий. Один из самый больших разжигателей конфликтов среди всех когда-либо существовавших", "Блеет как раненая овца, пытающаяся защитить собственные интересы, свои многомиллиардные активы и свое имущество. Предал собственный народ, который тянет за собой в самую пропасть", – считают пользователи.

А французские читатели и вовсе сравнили Зеленского с Гитлером, заявив, что первый манипулирует общественным мнением за счет своего артистизма.