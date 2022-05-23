Бизнес на крови: названы конечные выгодоприобретатели событий на Украине

Бизнес на крови: названы конечные выгодоприобретатели событий на Украине
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
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Об этих бенефициарах слышал каждый

Директор маркетинговой организации S4 Capital, британский бизнесмен Мартин Соррел дал интервью американскому телеканалу CNBC, назвав конечных и основных выгодоприобретателей в Соединенных Штатов от спецоперации на Украине.

В число главных бенефициаров происходящего конфликта, который повлек подорожание энергоносителей и проблемы с логистикой, вошли технологические гиганты – компании Google, Meta (признана в РФ экстремистской) и Amazon.

Ключевое значение для указанных гигантов сейчас имеет система цифровой безопасности, о которой те любят постоянно заявлять ввиду востребованности властями в условиях конфликта.

Правительства западных государств с IT-сектором вполне способны использовать "облачные технологии" как основное средство для киберконфликта. При этом, считает Соррел, риск того, что "пузырь доткомов" (экономический пузырь, существовавший в период приблизительно середины 1990-х по 2001 год – прим.ред.) лопнет, довольно низок из-за того, что инвесторы слишком переоценили акции приведенных выше компаний.

Таким образом, есть и иная сторона медали. Бизнесмен напоминает, что за последние недели котировки акций в IT просели после повышения ставок на рынке. 

"Конфликт в Украине ведется не только онлайн, но и оффлайн, и хакеры с обеих сторон нацелены на национальную инфраструктуру противника и правительства. За последние несколько недель акции крупных технологических компаний резко упали. Nasdaq снизился на 3,8% на прошлой неделе, падая седьмую неделю подряд. Это самая длинная полоса неудач для технологического индекса за 21 год", – говорится в материале.

Ранее мы рассказывали о многочисленных атаках хакеров на сеть ЯRUS.

Источник: CNBC ✓ Надежный источник
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