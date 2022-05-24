Проблем с пропитанием у них не было

Российские военные выяснили, почему бойцы с "Азовстали" решили сдаться в плен. Об этом офицер батальона "Восток" Фидель рассказал "Известиям".

Сейчас солдаты продолжают работы на территории комбината: проводят обыск, зачищают коридоры от мин. Однако, уверяет российская сторона, гуманитарная ситуация внутри завода была не настолько тревожной, как описывали находящиеся там ранее украинские военные.

Офицер отметил, что украинцы сидели примерно на глубине пяти этажей. Перед уходом они уничтожили практически все военное снаряжение и боеприпасы. При этом недостатка еды и воды они не испытывали.

"Они сдались в плен не потому, что у них не было еды. <...> Они сдались в плен просто потому, что моральное состояние было на том уровне, что уже все", – заявил он.

По словам корреспондента Валентина Трушина, у командирова "Азова"* внутри "Азовстали" было собственное убежище, в котором было множество боеприпасов и пропитания. Как передает телеканал "360", там они ели ложками красную икру и снимали видеоролики.

Всего с комбината в плен попали 2 439 украинских солдат. Сейчас они все находятся на территории Донбасса.

*деятельность запрещена в России