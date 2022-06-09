Незалежные беженцы не вызывают большой жалости в европейских странах

В последнее время огромное число мигрантов с Украины переселились в страны Европы. Местные власти стараются демонстрировать расположение к беглецам, однако простой народ не разделяет их благодушия. Так, большая часть поляков считает, что украинцы недостойны получения социальных пособий.



Соответствующий опрос сделали аналитики Варшавского университета, отмечает интернет-издание РИА ФАН. Выяснилось, что только каждый седьмой готов поддержать предоставление соцпособий украинским мигрантам.

В то же время, как передает телеканал "360", большинство поляков заявляют о своей благосклонности к украинцам. Однако только тогда, когда дело не касается денег.