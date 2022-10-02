Париж нагло заткнул рот "Газпрому" на Совбезе ООН

Париж нагло заткнул рот "Газпрому" на Совбезе ООН
Фото: www.unsplash.com
Болтающие о дипломатии французы показали свое истинное лицо

Грандиозный скандал случился на заседании Совета Безопасности ООН, созванном Российской Федерацией из-за вопиющего инцидента с подрывом "Северных потоков". Мероприятие превратилось в балаган из-за Парижа, который не дал представителю "Газпрома" высказать свое мнение.

О неприятном инциденте рассказал первый зампостпреда нашей страны при организации Дмитрий Полянский. Так, заседание было посвящено терактам на нитках российского газопровода. Докладчиком выступил официальный представитель отечественного энергогиганта Сергей Куприянов.

После этого представители других стран начали шумно обсуждать услышанное. Многие пытались (весьма неубедительно) критиковать подходы российских экспертов по анализу ситуации. Куприянов хотел выступить с комментарием в ответ на голословные обвинения в адрес "Газпрома", однако ему не позволили это сделать.

"Все свелось к банальной попытке заткнуть рот докладчику", – сообщил Полянский.

Дипломат рассказал, что постпред Франции Николя де Ривьера не дал Куприянову высказаться, чем продемонстрировал истинное лицо Парижа. Как известно, французы пытаются строить из себя дипломатов и призывают выслушивать мнение каждого. Однако на деле все оказалось ровно наоборот.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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