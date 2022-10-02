Три страны заинтересованы в уничтожении энергетических коммуникаций

Чрезвычайное происшествие на российских газовых магистралях "Северный поток" и "Северный поток – 2" поразило все мировое пространство. Многие эксперты сходятся во мнении, что инцидент произошел в результате диверсии. Об этом уже заявил российский лидер Владимир Путин. Вице-премьер нашей страны Александр Новак рассказал, кто конкретно может стоять за подрывом энергетических коммуникаций.



Замглавы российского правительства подчеркнул, что три страны постоянно выступали против российских газовых магистралей и были весьма заинтересованы в том, чтобы вывести их из строя. Речь идет о Соединенных Штатах Америки, Польше и Украине.

Именно эти три государства на сегодняшний день являются главными подозреваемыми в осуществлении дерзкой диверсии. Новак подчеркнул, что российская сторона детально разберется в произошедшем. В первую очередь, Москва исходит из того, кому подрыв трубопроводов был выгоден и кто неоднократно негативно высказывался в адрес "Северных потоков".

Также Новак подчеркнул, что беспрецедентные повреждения требуют серьезных вложений для восстановления трубопроводов. Однако Москва изыщет способы исправить ситуацию.