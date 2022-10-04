Как подрывы "Северных потоков" аукнутся Украине

Как подрывы "Северных потоков" аукнутся Украине
Фото: Nord Stream AG/ via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Дерзкая диверсия взбудоражила весь мир

Многие эксперты сходятся во мнении, что повреждение российских газовых магистралей "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли в результате наглой диверсии. По мнению известного немецкого профессора Матиаса Квента, ситуация может иметь весьма негативные последствия для киевского режима.

Пока доподлинно неизвестно, кто конкретно подорвал трубопроводы. Ранее вице-премьер нашего государства Александр Новак отметил, что главными выгодоприобретателями в этом инциденте стали США, Украина и Польша.

Профессор Квент, в свою очередь, подчеркнул, что провокация резко повысила уровень озабоченности среди немцев. Многие считают, что их спокойную и благополучную жизнь положили на жертвенный алтарь во имя боевых действий в Незалежной, отмечает интернет-издание URA.RU.

Разумеется, такое положение дел не устраивает немцев, которые страдают из-за энергетического кризиса, роста цен и уже не так однозначны в своей поддержке киевского режима и украинских беженцев. Вопиющий инцидент с "Северными потоками" и вовсе может привести к резкому охлаждению Берлина к Киеву, добавляет издание РИА ФАН.

Источник: New York Times ✓ Надежный источник
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