Завершено расследование на месте утечек на "Северных потоках"

Завершено расследование на месте утечек на "Северных потоках"
Фото: Nord Stream AG/ via globallookpress.com/www.globallookpress.com
В инциденте разбирались шведы

Шведская Служба безопасности сообщила о завершении расследования на местах, где произошли утечки газа из российских энергетических магистралей "Северный поток" и "Северный поток – 2". Как и следовало ожидать, иностранные эксперты обнаружили доказательства того, что рядом с газовыми коммуникациями произошло несколько взрывов.

Таким образом, шведские безопасники подтвердили, что причиной коллапса на нескольких нитках наших трубопроводов стала преднамеренная диверсия.

Любопытно, что шведы назвали подрывы российских газопроводов "вопиющим саботажем". По всей видимости, в Европе всерьез хотят продвинуть странную выдумку о том, что Россия якобы сама повредила собственные газовые коммуникации.

Напомним, 26 сентября обоим "Северным потокам" были нанесены серьезные повреждения. Утечку газа зафиксировали сразу в четырех местах. На данный момент невозможно оценить, какой ущерб был нанесен трубопроводам. Потокам потребуется серьезный ремонт, сроки которого очень трудно даже предположить.

Источник: Служба безопасности Швеции ✓ Надежный источник
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