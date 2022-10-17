США надеются сбить одним выстрелом две цели

Киев проводит кадровую ротацию на самом высоком уровне: активно обсуждается вероятность смещения Юрия Витренко с поста руководителя "Нафтогаза". Политолог Богдан Безпалько считает, что таким образом Запад готовится к совершению диверсий уже на украинских объектах.

Непонятно, почему Витренко решили снять с поста – если говорить об объективных причинах. Своим директором и Набсовету терпящая убытки компания исправно переводила многомиллионные премиальные, и все оставались в доле в рамках давно отлаженной схемы. Правда, и сам "Нафтогаз" провалил все, что только можно. Причина, по которой он до сих пор существует – транзит топлива по ГТС из России.

Безпалько не исключает, что таким образом Запад готовит к новой фазе военного конфликта украинскую инфраструктуру. Было бы очень удобно под предлогом атак российских дронов подорвать местные газовые и нефтепроводы, свалив все на РФ.

"Цель подобных акций – лишить ЕС очередных мощностей по перекачке из России, а саму Россию – средств на продолжение СВО с экспортом газа через Украину. Ситуация такова, что Штаты вполне могут пойти на беспрецедентные меры для того, чтобы во всем затем обвинить Россию", – высказался Безпалько.

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