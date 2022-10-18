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Немецкие следователи по итогам анализа произошедшего на российских газопроводах СП-1 и СП-2 считают, что взрывы стали результатом диверсии. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Источники, близкие к расследованию, официально не смогли установить страну, которая причастна к инцидентам. При этом ранее расследвательские группы утверждали, что совершить подобное можно только в рамках государственной деятельности. Берлин придерживается версии, что взрывы были устроены Москвой.
Сейчас расследование диверсий на "Северных потоках" ведут Германия, Дания и Швеция по отдельности. Российскую сторону к этому процессу не допускают. В том, что взрывы стали результатом направленных действий уверены все страны.
Владимир Путин, в свою очередь, указывал, что к произошедшему причастны "англосаксы". Власти США свое отношение к этому отрицают.
Некоторые европейцы, впрочем, полагают, что к диверсиям имеет прямое отношение Запад, совершивший акт против Европы, передает телеканал "360".
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