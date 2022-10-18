В Германии назвали виновника взрывов на "Северных потоках"

В Германии назвали виновника взрывов на "Северных потоках"
Фото: Cover Images/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Для официального заявления у немцев пока нет доказательств

Немецкие следователи по итогам анализа произошедшего на российских газопроводах СП-1 и СП-2 считают, что взрывы стали результатом диверсии. Об этом пишет The Wall Street Journal. 

Источники, близкие к расследованию, официально не смогли установить страну, которая причастна к инцидентам. При этом ранее расследвательские группы утверждали, что совершить подобное можно только в рамках государственной деятельности. Берлин придерживается версии, что взрывы были устроены Москвой. 

Сейчас расследование диверсий на "Северных потоках" ведут Германия, Дания и Швеция по отдельности. Российскую сторону к этому процессу не допускают. В том, что взрывы стали результатом направленных действий уверены все страны. 

Владимир Путин, в свою очередь, указывал, что к произошедшему причастны "англосаксы". Власти США свое отношение к этому отрицают. 

Некоторые европейцы, впрочем, полагают, что к диверсиям имеет прямое отношение Запад, совершивший акт против Европы, передает телеканал "360"

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
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