По крайней мере, Запад верит в такую возможность

"Северный поток", пострадавший в прошлом месяце из-за произошедшей диверсии, можно вернуть в строй за несколько месяцев. Такого мнения придерживается датский инженерный специалист Стен Уссинг.

Эксперт внимательно просмотрел фотографии, опубликованные в шведских медиа. Снимки сделаны на 80-метровой глубине у места взрыва на дне Балтийского моря. По некоторым данным, взрывом было уничтожено порядка пятидесяти метров магистрали.

По словам Уссинга, трубопровод на такой глубине не подвержен коррозии ввиду низкой концентрации кислорода на морском дне. Вероятно, она станет ограниченной и затронет внутреннюю часть трубопровода, пишет РИА ФАН.

Специалист не сомневается, что технические средства позволяют приподнять трубопровод, чтобы приварить металл на месте взрыва. Затем его необходимо избавить от циркулирующей воды и сажи – придется некоторое время очищать магистраль. А по истечении всех работ газ можно вновь подавать по трубе, отмечает телеканал "360".

После диверсий на "Северных потоках" РФ решила переориентировать газовый рынок, предложив Турции построить хаб для перераспределения топлива.