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Взрывы на газопроводах "Северный поток" заставили Европу покупать больше СПГ, чтобы восполнить возникший дефицит. Однако, предупреждает польское издание Interia, ЕС снова может оказаться в "газовой ловушке" России.
Журналисты пишут, что РФ является четвертым в мире экспортером СПГ. В 2022 году около 78% российских поставок пошли в страны, которые ввели против Москвы санкции. Больше всего в этом отличились Франция, Испания, Бельгия и Нидерланды.
На этом фоне в России заговорили о наращивании мощностей по экспорту российского газа. Так, Владимир Путин предложил Реджепу Эрдогану создать газовый хаб в Турции, через который будет поставляться топливо в Европу.
Эксперты издания заявляют, что в будущем европейские страны, если снова не станут отказываться от российского газа, попадут в новую "ловушку" Москвы, которая будет использовать поставки топлива в качестве политического шантажа.
Эксперты оценили недавнее выступление лидера