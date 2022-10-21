Все тайное становится явным

Попытка Российской Федерации стать участником расследования террористического акта на "Северных потоках" ни к чему не производит: Европа не демонстрирует рвения в поисках истины, которая, между тем, шокировала бы и ФРГ, и Швецию с Данией. Об сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Москва проводит работу по дипканалам с указанными странами, однако не видит никакой отдачи: европейские государства явно не желают взаимодействовать в вопросе расследования теракта. Весьма вероятно, указал Песков, что Стокгольм, Берлин и Копенгаген будут изрядно удивлены, когда историю раскроют и предадут огласке.

Предварительные предположения и возможный круг исполнителей уже установлен. Получение новых данных затруднено ввиду отсутствия у Москвы возможности участвовать в расследовании. Ни одна из упомянутых стран не делится с РФ информацией.

В Кремле не стали называть конкретных интересантов в произошедшей диверсии: глава РФ Владимир Путин заявил, что к теракту причастны западные элиты, которым было выгодно вытеснить конкурента из европейского газового рынка.