Европе пришел конец: Путин сделал заявление о терактах на "Северных потоках"

Европе пришел конец: Путин сделал заявление о терактах на "Северных потоках"
Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Как прежде уже точно не будет

Диверсия, произошедшая на "Северных потоках", уничтожила инфраструктуру всей европейской энергоотрасли. С соответствующим заявлением выступил сегодня, 26 октября, российский лидер Владимир Путин.

По словам президента, действия причастных лиц нанесли огромный ущерб экономической системе всего европейского пространства. Пострадали интересы миллионов людей. Фактически произошло уничтожение общей европейской энергетической системы. 

Глава государства подчеркнул, что на международном уровне многие страны пытаются спасти "шатающуюся гегемонию", для чего в ход и идут диверсии подобного рода.

"Я говорю об организации взрывов на "Северных потоках" – уточнил президент России.

Кстати, к выводу о том, что произошедшее на "Северных потоках" стало диверсией, пришли и немецкие следователи.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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