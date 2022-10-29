Российская сторона открыто обвинила в терактах Лондон

Министерство обороны России сообищило, что к подрыву "Северных потоков" были причастны подразделения ВМС Великобритании. По данным ведомства, они не только спланировали, но также обеспечили и реализовали теракты на российских газопроводах в Балтийском море.

На заявление решили ответить в Лондоне. В британском Министерстве обороны указали, что все обвинения в их адрес – это попытка отвлечь общественное внимание от украинского конфликта.

"Министерство обороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба. Эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского правительства, чем о западе", – указано в сообщении ведомства в Twitter.

Следом в российском МИД заявили, что Москва собирается поднять вопрос о роли Британии в терактах на "Северных потоках" в СБ ООН.

Ранее Владимир Путин сообщал, что к инциденту имеют отношения "англосаксы". При этом российская сторона до расследования официально допущена не была.При этом остальные страны, которые изучают обстоятельства инцидента, подтвердили, что взрывы стали результатом диверсии – какая именно сторона могла ее совершить публично озвучивать пока отказываются.