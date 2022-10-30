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Известный французский политик, приверженец голлизма Флориан Филиппо назвал виновников террористического акта, итогом которого стал подрыв магистралей "Северного потока" и "Северного потока-2".
Филиппо указал, что Стокгольм располагает результатами проведенных на дне Балтийского моря расследования, однако по непонятным причинам отказывается разглашать данные.
Флориан рассудил, что, учитывая молчание шведов и отказ Запада предоставлять информацию, а также непричастность Российской Федерации, автором терактов выступило НАТО.
Напомним, подрыв магистралей произошел в конце сентября. Берлин, Стокгольм и Копенгаген не стали исключать версию о произошедшей диверсии, а оператор, обслуживающий "Северный поток", указал, что произошедший инцидент не имеет прецедентов
В Минобороны России заявили ранее, что к инциденту может быть причастна британская сторона. В этом свете красноречиво выглядит решение монарха Карла III наградить двоих высокопоставленных офицеров королевской армии за успешное проведение военной операции за рубежом.
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