Запад признал причастность НАТО к теракту на "Северных потоках"

Запад признал причастность НАТО к теракту на "Северных потоках"
Danish Defense Ministry/www.globallookpress.com
Тайное стало явным

Известный французский политик, приверженец голлизма Флориан Филиппо назвал виновников террористического акта, итогом которого стал подрыв магистралей "Северного потока" и "Северного потока-2". 

Филиппо указал, что Стокгольм располагает результатами проведенных на дне Балтийского моря расследования, однако по непонятным причинам отказывается разглашать данные. 

Флориан рассудил, что, учитывая молчание шведов и отказ Запада предоставлять информацию, а также непричастность Российской Федерации, автором терактов выступило НАТО.

Напомним, подрыв магистралей произошел в конце сентября. Берлин, Стокгольм и Копенгаген не стали исключать версию о произошедшей диверсии, а оператор, обслуживающий "Северный поток", указал, что произошедший инцидент не имеет прецедентов

В Минобороны России заявили ранее, что к инциденту может быть причастна британская сторона. В этом свете красноречиво выглядит решение монарха Карла III наградить двоих высокопоставленных офицеров королевской армии за успешное проведение военной операции за рубежом.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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