Дошло почти до самих исполнителей

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс, которая продержалась на посту главы государства немногим более месяца, отправила своему коллеге из Соединенных Штатов, государственному секретарю Лиз Трасс СМС-сообщение "все готово" – по крайней мере, так утверждает известный интернет-предприниматель Ким Дотком.

Бывший владелец крупнейшего файлообменника полагает, что Трасс утверждает, что Трасс отправила Блинкену СМС сразу же после того, как получила новость об успешном подрыве "Северных потоков".

Именно информация о нашумевшем СМС, указывает Дотком, дает российским спецслужбам основание полагать, что к инциденту причастны именно британцы и Штаты.

СМС Трасс слили в Сеть после взлома "облака" бывшего премьера. Беда в том, что на самом высоком правительственном уровне некоторые британские чиновники, включая саму Трасс, пользуются обыкновенными смартфонами, а не зашифрованными центром правительственной связи смартфонами.

Кстати, ранее Минобороны России открыто назвало британское военное ведомство главным исполнителем терактов на газопроводах – те решили отмахнуться в соцсетях.

Британия успела насолить России не только в водах Балтийского моря, но и кое-где поближе к югу. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что теракт в Севастопольской бухты, где были атакованы корабли Черноморского флота, не останется без ответа, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".