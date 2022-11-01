Премьер Британии выдала себя: кто курировал теракт на "Северных потоках"

Премьер Британии выдала себя: кто курировал теракт на "Северных потоках"
Лиз Трасс. Фото: Steve Taylor/www.globallookpress.com
Дошло почти до самих исполнителей

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс, которая продержалась на посту главы государства немногим более месяца, отправила своему коллеге из Соединенных Штатов, государственному секретарю Лиз Трасс СМС-сообщение "все готово" – по крайней мере, так утверждает известный интернет-предприниматель Ким Дотком.

Бывший владелец крупнейшего файлообменника полагает, что Трасс утверждает, что Трасс отправила Блинкену СМС сразу же после того, как получила новость об успешном подрыве "Северных потоков".

Именно информация о нашумевшем СМС, указывает Дотком, дает российским спецслужбам основание полагать, что к инциденту причастны именно британцы и Штаты.

СМС Трасс слили в Сеть после взлома "облака" бывшего премьера. Беда в том, что на самом высоком правительственном уровне некоторые британские чиновники, включая саму Трасс, пользуются обыкновенными смартфонами, а не зашифрованными центром правительственной связи смартфонами. 

Кстати, ранее Минобороны России открыто назвало британское военное ведомство главным исполнителем терактов на газопроводах – те решили отмахнуться в соцсетях.

Британия успела насолить России не только в водах Балтийского моря, но и кое-где поближе к югу. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что теракт в Севастопольской бухты, где были атакованы корабли Черноморского флота, не останется без ответа, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: МК • Требует проверки
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