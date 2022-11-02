Далеко не всем удается запудрить мозги

Подрывы на российских газовых магистралях "Северные потоки" вызвали огромный резонанс на международной арене. Жители Франции весьма эмоционально выразили свое мнение по поводу происходящего.



Французы прокомментировали заявление российской стороны о том, что именно британские спецслужбы курировали теракты на газопроводах. Как отмечает новостной ресурс URA.RU, версия Москвы кажется жителям Пятой республики абсолютно верной.

Читатели авторитетного французского издания Le Figaro задаются риторическим вопросом о том, кому было выгодно вывести из строя российские коммуникации, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей". Французы понимают, что такое развитие событий точно не в интересах России.

Французские интернет-пользователи подчеркивают, что именно США и Великобритания являются главными интересантами разрушения "Северных потоков". Более того, у Лондона были все возможности для проведения теракта.

"Кому выгодно это преступление? Ответ очевиден: англосаксам", – пишут французские комментаторы, слова которых приводит телеканал "360".