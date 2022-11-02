Во Франции согласились с выводами России о терактах на "Северных потоках"

Во Франции согласились с выводами России о терактах на "Северных потоках"
Фото: Nord Stream AG/ via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Далеко не всем удается запудрить мозги

Подрывы на российских газовых магистралях "Северные потоки" вызвали огромный резонанс на международной арене. Жители Франции весьма эмоционально выразили свое мнение по поводу происходящего.

Французы прокомментировали заявление российской стороны о том, что именно британские спецслужбы курировали теракты на газопроводах. Как отмечает новостной ресурс URA.RU, версия Москвы кажется жителям Пятой республики абсолютно верной.

Читатели авторитетного французского издания Le Figaro задаются риторическим вопросом о том, кому было выгодно вывести из строя российские коммуникации, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей". Французы понимают, что такое развитие событий точно не в интересах России.

Французские интернет-пользователи подчеркивают, что именно США и Великобритания являются главными интересантами разрушения "Северных потоков". Более того, у Лондона были все возможности для проведения теракта.

"Кому выгодно это преступление? Ответ очевиден: англосаксам", – пишут французские комментаторы, слова которых приводит телеканал "360".

Источник: Le Figaro ✓ Надежный источник
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