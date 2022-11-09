Появилась новая версия произошедшего на "Северных потоках"

Появилась новая версия произошедшего на "Северных потоках"
Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/www.globallookpress.com
Американцы начали подготовку еще в начале лета

Датский журналист Нильс Эриксен полагает, что к подрыву "Северных потоков" может быть причастен шестой флот ВМС США. Об этом свидетельствует сразу несколько фактов. 

С начала 2022 года Военно-морские силы США демонстрировали свое активное присутствие в Балтийском море. Незадолго до инцидента на российских газопроводах глава Пентагона Остин втихую назначил нового командира шестого флота Томаса Иши, основная специализация которого – быстрая подводная атака. 

После американцы провели в регионе якобы военные учения, хотя в действительности они вели сбор разведданных о "Северных потоках", чтобы вычислить предполагаемое место для нападения. Журналист напомнил, что ВМС США участвовали в "Балтийской операции" с 5 по 17 июня. 

"15 сентября корабль ВМС США "Пол Игнатиус" прибыл в Ригу, Латвия, для запланированного визита в порт. 26 сентября этот эсминец пришвартовался в порту Гдыня, Польша, после завершения своей "миссии", в тот же день произошли взрывы на трубопроводах "Северный поток"", – приводит перевод "Свободная пресса". 

Иши утверждает, что после этого "Пол Игнатус" отправили на базу Рота в Испании. Поэтому все вышеперечисленное может указывать на то, что именно американцы совершили теракты на российских газопроводах. 

Источник: Свободная пресса
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