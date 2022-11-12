Военный флот спрятался от радаров: как взрывали "Северный поток"

Военный флот спрятался от радаров: как взрывали "Северный поток"
Danish Defense Ministry/www.globallookpress.com
Экипаж выключил датчики, чтобы пройти незаметно

Аналитики из SpaceKnow сообщили, что перед диверсией на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" в районе датской экономической зоны, где и произошел теракт, появились два корабля. Экипажи обоих судов по неизвестной причине решили отключить автоидентификационную систему.

По ряду данных, речь шла о кораблях средних габаритов длиной до ста тридцати метров. Оба судна подошли к местам утечек над газовыми магистралями.

Суда проходили именно через область, под которой был совершен подрыв. Неизвестно, какую конкретную задачу выполняли корабли – информация об их передвижении не представляется возможной для поиска. Однако факт остается фактом: корабли пытались пройти для радаров незамеченными.

Компания отказывается давать оценку произошедшему инциденту и не собирается называть конкретные имена и организации, причастные ко взрывам – SpaceKnow предоставила нужную информацию Соединенным Штатам.

Специалисты компании просмотрела архивные снимки, сделанные спутниками – за несколько недель до терактов всего было обнаружено 25 кораблей. Лишь у двоих была отключена АИС.

Ранее военные эксперты рассказали, какие встречные шаги может принять Москва в отношении причастных к теракту.

Источник: Wired ✓ Надежный источник
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