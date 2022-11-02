"Войну объявлять не будем": как Россия ответит Британии на подрыв "Северных потоков"

"Войну объявлять не будем": как Россия ответит Британии на подрыв "Северных потоков"
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперты предложили несколько вариантов

Российская сторона открыто обвинила Великобританию в подготовке терактов на российских газопроводах "Северные потоки". В Сети имеется информация, что якобы такое поручение отдала Лиз Трасс по указу Вашингтона. Также на это может указывать награждение Карлом III двух моряков за успешное выполнение миссии за пределами страны спустя некоторое время после взрывов.

Пока Россия не сделала ответных действий в отношении королевства. Эксперты предположили, какие меры могут предпринять в Москве, чтобы отреагировать на произошедшее должным образом. 

"Я полагаю, что мы эту войну объявлять не будем. Мы будем действовать грамотно: мы объявим каждого британского солдата на территории Украины нашим врагом", – заявил Юрий Кнутов в беседе с РИА ФАН. 

По его мнению, тотальное уничтожение каждого британца на Украине заставит Лондон немного задуматься о последствиях своих действий. 

Эксперт Игорь Коротченко считает, что нужно поступить другим образом, не выходя за дипломатические рамки. 

"Если мы не можем, скажем, нанести в ответ удар по британской инфраструктуре, то, по крайней мере, необходим либо разрыв дипломатических отношений, либо понижение статуса", – указал он.

По его мнению, нужно выслать британского посла из Москвы – ярко и публично под прицелом телекамер. Другие меры, уверен он, вряд ли окажут должный эффект на власти Великобритании. 

Также российская сторона можен обнародавать разведданные о деятельности британских спецслужб в других странах, что нанесет серьезный удар по разведке королевства. И тогда, считают эксперты, Лондон может прекратить раскручивать начало Третьей мировой войны. 

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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