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Шведская Служба безопасности активно работает над тем, чтобы установить причины чрезвычайного происшествия на российских газовых магистралях "Северные потоки". Европейским экспертам уже удалось установить, что, как и заявлялось ранее, подрывы стали результатом действий диверсионной группы.
При этом шведские безопасники продолжат усиленную работу над тщательным расследованием подрыва энергетических коммуникаций.
"Трубопроводы подверглись грубой диверсии", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Шведы сообщили, что после детального изучения эпицентра инцидента в Балтийском море были выявлены существенные повреждения трубопроводов из-за подрыва.
Более того, на месте происшествия были обнаружены несколько "иностранных предметов", на некоторых из них остались фрагменты взрывчатого вещества.
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