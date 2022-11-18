Служба безопасности Швеции озвучила причину ЧП на "Северном потоке"

Служба безопасности Швеции озвучила причину ЧП на "Северном потоке"
Фото: Nord Stream AG/ via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Расследование инцидента продолжается

Шведская Служба безопасности активно работает над тем, чтобы установить причины чрезвычайного происшествия на российских газовых магистралях "Северные потоки". Европейским экспертам уже удалось установить, что, как и заявлялось ранее, подрывы стали результатом действий диверсионной группы.

При этом шведские безопасники продолжат усиленную работу над тщательным расследованием подрыва энергетических коммуникаций.

"Трубопроводы подверглись грубой диверсии", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Шведы сообщили, что после детального изучения эпицентра инцидента в Балтийском море были выявлены существенные повреждения трубопроводов из-за подрыва.

Более того, на месте происшествия были обнаружены несколько "иностранных предметов", на некоторых из них остались фрагменты взрывчатого вещества.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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