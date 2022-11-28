У России появился новый план по "Северному потоку-2"

У России появился новый план по "Северному потоку-2"
Фото: t.me/tv_360ru
Выбирать можно меньшее из зол

"Газпром" собирается провести консервацию оборудования "Северного потока" на компрессорных станциях "Портовая" и "Славянская" – они нагнетали газ в систему "Северного потока". По словам аналитиков, решение российского нефтегазового гиганта вполне закономерно, учитывая туманность перспектив с восстановлением подорванных нитей.

Компания отказывается комментировать ситуацию. Известно, что после консервации оборудование оставят на станциях, "Газпром" откажется от его перевоза на остальные площадки. При необходимости оборудование реально ввести в рабочий режим в сжатые сроки, отмечает RT.

Напомним, СП-2 не удалось ввести в эксплуатацию после завершения строительства осенью 2021 года. ФРГ решила остановить завершающий этап сертификации объекта.

Ранее мы писали, что незадолго до взрыва на месте теракта на СП и СП-2 появились, по некоторым данным, военные корабли с выключенными автоидентификационными системами.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
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