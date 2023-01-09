Других альтернатив не оказалось

Антироссийские санкции усугубляют инфляционный кризис в Европе, который усиливается по мере необходимости в поиске нового поставщика углеводородов. Для этого, считает депутат ЕП от Франции Тьерри Мариани, необходимо возобновлять диалог с Россией. Парламентарий также допускает, что Еврокомиссия разрабатывает очередной пакет санкционных мер против РФ.

Мариани выразил уверенность, что в 2023 году Европа запустит переговорный процесс с Москвой по вопросу возобновления поставок российского газа. Пока что, однако, европейские элиты опасаются реакции американцев. В меньшей степени вызывает беспокойство шантаж со стороны Владимира Зеленского, который наверняка попросит вмешаться в вопрос Белый дом и начнет терроризировать через медиа западных соседей, передает RT.

Как пишет телеканал "360", Европу сейчас спасает относительно мягкая зима. Население пока что не испытывает серьезных проблем в энергоснабжении. Тем не менее, в Евросоюзе понимают, что политика избегания России в контактах не представляется возможной, особенно в долгосрочном формате. Американский СПГ обходится чрезвычайно дорого, поэтому говорить о том, что Европа нашла альтернативу российскому газу, не приходится.

Однако параллельно Европа пытается переправить замороженные российские активы на помощь Украине – канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поддерживает требование режима Владимира Зеленского о "военных репарациях", передает "Свободная Пресса".

Ранее мы писали, что после ЧП на обоих "Северных потоках" Газпром решил законсервировать оборудование на объектах.