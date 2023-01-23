В Европарламенте произошел громкий скандал из-за "Северных потоков"

От Еврокомиссии требуют предоставить обещанные материалы расследования

Депутат Европарламента, представитель Португалии Сандра Перейра потребовала от Европейской комиссии предоставить информацию о расследовании дела по произошедшему инциденту на нитях "Северных потоков"

Парламентарий уточнила, что желает информирования со стороны ЕК о ходе расследования – в частности, Перейру интересуют материалы о вовлечении в инцидент третьих государств-членов ЕС или третьих страны и сторонних организаций, уточняет RT.

Евродепутат указала, что после инцидента ЕК совместно с правительствами европейских государств, входящих в ЕС, выступили с признанием к проведению расследования для установления причин аварии на нитях для выявления ответственных лиц при установлении факта диверсии, передает телеканал "360".

"Минуло более трех месяцев, и мы до сих пор вынуждены лишь гадать, кто же виновен. Объективных выводов до сих пор нет", – возмущается парламентарий.

Перейра указала, что и датская, и норвежская стороны подтвердили информацию о саботаже. На месте инцидента выявили сейсмическую активность аномальных значений, что говорит о взрыве.