В Европарламенте произошел громкий скандал из-за "Северных потоков"

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Депутат Европарламента, представитель Португалии Сандра Перейра потребовала от Европейской комиссии предоставить информацию о расследовании дела по произошедшему инциденту на нитях "Северных потоков"
Парламентарий уточнила, что желает информирования со стороны ЕК о ходе расследования – в частности, Перейру интересуют материалы о вовлечении в инцидент третьих государств-членов ЕС или третьих страны и сторонних организаций, уточняет RT.
Евродепутат указала, что после инцидента ЕК совместно с правительствами европейских государств, входящих в ЕС, выступили с признанием к проведению расследования для установления причин аварии на нитях для выявления ответственных лиц при установлении факта диверсии, передает телеканал "360".
"Минуло более трех месяцев, и мы до сих пор вынуждены лишь гадать, кто же виновен. Объективных выводов до сих пор нет", – возмущается парламентарий.
Перейра указала, что и датская, и норвежская стороны подтвердили информацию о саботаже. На месте инцидента выявили сейсмическую активность аномальных значений, что говорит о взрыве.
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