Администрация Байдена в восторге от взрывов на "Северных потоках" - Нуланд

Администрация Байдена в восторге от взрывов на "Северных потоках" - Нуланд
Джо Байден. Фото: White House/www.globallookpress.com
Скрывать эмоции никто не стал

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам политики Виктория Нуланд не стала скрывать истинные настроения в администрации после новости об уничтожении "Северного потока-2". По словам американской госслужащей, Белый дом исключительно положительно воспринял новость об инциденте на нитях.

"Я полагаю, что администрация была крайне рада узнать, что произошло с "Северным потоком" – он, как вы любите рассказывать, теперь является грудой металла на морском дне. Крайне важно, что немцы и остальные европейцы свернули проект в день конфликта на Украине, однако Путин был тверд в намерениях продолжать военные действия", – высказалась Нуланд, обращаясь к сенатору Теду Крузу.

Напомним, в конце сентября прошлого года на обоих газопроводах была обнаружена утечка. 27 сентября, сутки спустя, была обнаружена утечка. Шведские спецслужбы позднее подтвердили информацию о произошедших на месте инцидента взрывах. В ходе расследования были обнаружены следы взрывчатого вещества.

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