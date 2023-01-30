Лавров ответил на шокирующее признание США о взрывах на "Северных потоках"

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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал скандальное заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд, признавшейся ранее, что американская администрация испытывала радость после повреждений на "Северных потоках".
В ходе пресс-конференции, на которой присутствовал коллега из МИД Пакистана, Лавров заявил, что правду никому еще не удавалось скрыть. Нуланд, не ставшая ничего скрывать в сенате, стала подтверждением, так как не смогла сдержать себя.
"Госдеп испытывает радость от того, что "Северные потоки" превратились в груду металла. Забавное такое признание", – высказался Лавров.
Напомним, сама Нуланд выступила с признанием по "Северным потокам" несколькими днями ранее, заявив, что Белый дом исключительно положительно воспринял новость об инцидентах на "Северных потоках".
Министр вместе с тем указал, что Россия лишь укрепилась в своем стремлении развивать сотрудничество со странами Африки, Азии и Ближнего Востока. Коллективный Запад же, по словам лидера российской дипломатии, действиями доказывает собственную "лживость и недоговороспособность", передает телеканал "360".
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