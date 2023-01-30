Министр решил отплатить Белому дому той же монетой

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал скандальное заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд, признавшейся ранее, что американская администрация испытывала радость после повреждений на "Северных потоках".

В ходе пресс-конференции, на которой присутствовал коллега из МИД Пакистана, Лавров заявил, что правду никому еще не удавалось скрыть. Нуланд, не ставшая ничего скрывать в сенате, стала подтверждением, так как не смогла сдержать себя.

"Госдеп испытывает радость от того, что "Северные потоки" превратились в груду металла. Забавное такое признание", – высказался Лавров.



Напомним, сама Нуланд выступила с признанием по "Северным потокам" несколькими днями ранее, заявив, что Белый дом исключительно положительно воспринял новость об инцидентах на "Северных потоках".

Министр вместе с тем указал, что Россия лишь укрепилась в своем стремлении развивать сотрудничество со странами Африки, Азии и Ближнего Востока. Коллективный Запад же, по словам лидера российской дипломатии, действиями доказывает собственную "лживость и недоговороспособность", передает телеканал "360".