Оказывается, следа Кремля не было

Следственная группа из ФРГ в настоящее время, как ни странно, не имеет доказательств причастности России ко взрывам на "Северных потоках". Генпрокурор Петер Франк сообщил, что пока что соответствующая доказательная база отсутствует.

"С помощью двух исследовательских судов были взяты пробы воды и грунта, а также остатки трубопроводов, задокументировано место преступления", – говорится в материале N-TV.

Взрывы произошли в конце сентября 2022 года у острова Борнхольм. Спустя два месяца шведские спецслужбы определили, что авария произошла вследствие саботажа. Однако Стокгольм так и не назвал виновных. Спустя некоторое время стало известно о повреждении кабелей, необходимых для работы железнодорожной радиосистемы в Берлине и Северном Рейне-Вестфалии. Движение поездов 8 октября в Германии было остановлено на несколько часов.

"Что я могу сказать, так это то, что подозрение, что это был иностранный акт саботажа, еще не подтвердилось", – сообщил генпрокурор ФРГ.

