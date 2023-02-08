Сделано громкое признание о теракте на "Северных потоках"

Журналисты выдали подробности расследования

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что подрыв "Северных потоков" организовал лично Джо Байден. Этому решению предшествовали девять месяцев постоянных консультаций с сотрудниками спецслужб. По его словам, к подготовке плана диверсии также напрямую причастен советник президента США по нацбезопасности Салливан.

Херш утверждает, что прошлым летом водолазы ВМС, прикрываясь военными учениями НАТО Baltops 22, подложили взрывные устройства с дистанционной активацией под трубы "Северных потоков". Спустя три месяца было решено нажать на кнопки – американским военным в этом помогли солдаты Норвегии, которые с помощью самолета сбросили гидроакустический буй в нужную зону. В результате было уничтожено три из четырех газопроводных труб.

Журналист заявил, что главным вопросом для планирования атаки на газопроводы для Вашингтона было желание не оставить никаких улик. Сперва ВМС хотели использовать подлодки, а ВВС настаивали на сбросе дистанционных бомб.

При этом в Белом доме и ЦРУ причастность к диверсиям отрицают, называя все "ложью и вымыслом".

Взрывы на "Северных потоках" произошли в конце сентября. Сперва стало известно о крупной утечке газа возле острова Борнхольм, подводная экспедиция выявила масштабные разрушения, к которым, вероятно, привела активация удаленного взрывного устройства. Ни одна из западных стран, учавствующих в расследовании, до сих пор официально не назвала виновника теракта. Российская сторона обвинила во всем "англосаксов".