Озвучена сокрушительная месть России США за подрыв "Северных потоков"

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Сегодня, 8 февраля, американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой рассказал, что подрыв российских газопроводов "Северные потоки" был организован США и Норвегией. Страны договорились о совместной диверсии, чтобы заставить Германию передать Украине военную технику, а также поспособствовать росту заказов на норвежский газ. О причастности американцев говорили и ранее, однако никаких официальных заявлений или итогов расследований по этому поводу озвучено не было.
В Госдуме уверяют, что Россия не оставит действия США без ответа. Депутат Владимир Гутенев отметил, что ответный удар будет нанесен по Вашингтону в то время, когда это будет удобно Москве, а Европа и без того пострадала от действий американцев.
Какие именно меры собирается применить российская сторона он не уточнил. Однако россияне выдвинули свои версии, какой ответ США был бы справедливым.
"Сейчас самое удобное – бахнуть пару танкеров",
"Месть должна быть холодной, хорошо выверенной. Например, уничтожить кабеля в Атлантике",
"Все верно. Ответ будет, когда его никто не будет ждать и подталкивать нас к нему",
"Паром с Абрамсами и бредлями в пути еще? Может "затонуть" ему?",
"Стоит только кабель интернета повредить,который проходит по дну Атлантики и кирдык американским мессенджером и всей их финансовой сфере",
– написали россияне в соцсетях.
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