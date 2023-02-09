МИД РФ пообещал США неприятный сюрприз за теракты на "Северных потоках"

МИД РФ пообещал США неприятный сюрприз за теракты на "Северных потоках"
The Swedish Coast Guard/www.globallookpress.com
Материалы о прямой причастности Белого дома к взрывам вызвали реакцию Москвы

Российский МИД не сомневается, что Вашингтон ждут суровые последствия после опубликованного материала о взрывах на "Северных потоках", где говорится о прямой причастности Соединенных Штатов к теракту. По словам заместителя главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, публикация лишь подтвердила выводы Москвы.

Замминистра уточнил, что в пользу опубликованного материала говорит и поведение коллективного Запада, который отказался допускать к расследованию представителей РФ, прикрываясь демагогией об излишней чувствительности таких сюжетов.

Вопрос об ответных мерах, указал Рябков, требует отдельного рассмотрения. Однако не ответить Москва не может, несмотря на голословные опровержения американской стороны.

Напомним, ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил, что теракты устроили силы Соединенных Штатов с помощью НАТО. Взрывчатка была установлена американскими водолазами, спустя несколько месяцев она была активирована Норвегией. Белый дом на протяжении всего девятимесячного срока обсуждал идею теракта.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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