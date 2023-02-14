Россия готовит обращение в ООН из-за взрывов на "Северных потоках"

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Москва намерена добиться расследования диверсий на "Северных потоках" на международном уровне. Соответствующее заявление сделал глава комитета Государственной думы РФ по международным правилам Леонид Слуцкий.
По словам парламентария, российская сторона призовет ООН к инициированию расследования и выступлению с правовой оценкой по поводу произошедшего инцидента.
РФ также намерена привлечь к ответственности конкретных интересантов инцидента, а также исполнителей, которые поставили под угрозу экологическую, гуманитарную и техногенную безопасность евразийского пространства.
Как отмечает РИА Новости, комитет уже успел внести проект обращения в Организацию Объединенных Наций с предложением о расследовании на международном уровне.
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