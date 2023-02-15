В Белом доме обсудили даже поиск необходимой взрывчатки

По состоянию на февраль 2022 года Белый дом еще не имел конкретного выработанного плана против "Северных потоков". Журналист Сеймур Херш указывает, что группа политиков в Белом доме планировала избавиться от ненавистного трубопровода с помощью взрывчатки С4.

А в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем президент США Джо Байден, которому уже доложили о такой возможности, сообщил, что американцы "могли бы это сделать".

Расследование Херша произвело фурор и вызвало массовую критику в прогосударственных ресурсах Соединенных Штатов. Однако сам журналист пообещал, что это только начало – автор расследования уверен, что узнает еще больше любопытных деталей о решении Байдена, который не стал думать о том, как немцы будут обходиться без дешевого газа зимой. Впрочем, последних никто спрашивать не собирался.

Херш указывает, что NYT и Washington Post, которые ранее предоставляли ему площадку для публикаций, теперь предпочитают отмалчиваться. Американские медиа даже игнорируют призывы Москвы и Пекина к официальному расследованию.

МИД РФ ранее отреагировал на ранее расследование Херша, заявив, что без ответа со стороны России дело остаться не может.

