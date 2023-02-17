Европарламент потребовал от США ответ за взрывы на "Северных потоках"

Европарламент потребовал от США ответ за взрывы на "Северных потоках"
Stefan Sauer/www.globallookpress.com
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Диверсии на "Северных потоках" не только носят политический характер – речь идет и об экологическом терроризме. По словам депутата Европейского парламента Мика Уоллеса, Соединенные Штаты должны нести ответственность за произошедшие взрывы.

Парламентарий назвал действия виновных терактом, а также непосредственным посягательством на инфраструктуру, имеющую для европейского пространства стратегическое значение.

Уоллес сослался на материалы Сеймура Херша, инкриминировавшего администрации Белого дома взрывы на нитях обоих газопроводов.

"Европейский союз проявляет раболепие перед американцами. Такое, что не может прямо и просто спросить, совершали ли это Штаты", – высказался депутат.


Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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