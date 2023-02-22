Запад устроил истерику после призывов РФ к расследованию на "Северных потоках"

Авторы терактов пытаются замести следы, уверены в МИД

Западные государства не смогли придумать аргументы против резолюции Российской Федерации, которая содержит призыв к проведению расследования диверсий на нитях "Северных потоков" под эгидой Североатлантического альянса. Именно этим была вызвана реакция Европы и Соединенных Штатов, сообщила сегодня, 22 февраля, официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В ходе брифинга Захарова указала, что наработки российской резолюции были безукоризненными – именно этим фактором обусловлена реакция Запада, которому было трудно отреагировать на инициативу Москвы с негативом. Тем не менее, его нужно было откуда-то взять.

Вместе с тем Захарова указала, что террористические акты, совершенные на обеих "Северных потоках", являются прямой и реальной угрозой энергетической и экологической безопасности. Тем не менее, инициаторы и исполнители пытаются неким образом обезопасить себя от последствий.

"Просто пытаются замести следы", – пояснила Захарова.