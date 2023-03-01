Германия оправдалась за молчание о взрывах на "Северных потоках"

Германия оправдалась за молчание о взрывах на "Северных потоках"
The Swedish Coast Guard/www.globallookpress.com
Берлин начал тыкать пальцем в сторону Москвы

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что отсутствие данных по расследованию дела о взрывах на "Северных потоках" обусловлено отсутствием результатов с датской, шведской и немецкой сторон – правоохранительные органы указанных стран еще продолжают заниматься материалами.

По словам немецкого дипломата, речь идет о "преднамеренных действиях", которые создают угрозу всему миру. Национальные органы указанных государств приступили к расследованию дела для "полной ясности" произошедшего, а также выяснения причин инцидента.

В качестве дополнительного аргумента фон Гайр указал на позицию Москвы, заявив, что российская сторона также никого не ознакомила с итогами своих расследований (при этом европейские страны отказали РФ в проведении расследований на месте подрывов).

"По крайней мере, я не видел соответствующего отчета о результате", – сообщил посол Германии.

Ранее депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес обвинил Штаты в причастности ко взрывам на "Северных потоках", заявив, что Белый дом обязан дать прямой ответ на вопрос о том, кто является заказчиком и исполнителем теракта.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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