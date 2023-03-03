В Москве окончательно решили судьбу "Северных потоков"

В Москве окончательно решили судьбу "Северных потоков"
Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/www.globallookpress.com
Россия готова поставлять Европе газ при одном условии

Российская сторона намеревается окончательно "похоронить" газопроводы "Северные потоки". Их законсервируют и запечатают, поскольку планов по ремонту или вводу в эксплуатацию нет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Москве. 

В "Газпроме" утверждают, что технически починить водопроводы можно. Однако в России не видят никаких предпосылок для улучшения отношений с Западом, в свете чего такие работы бы понадобились. По крайней мере, в обозримом будущем. 

"Один российский источник сказал, что Россия считает проект "похороненным"", – указывает издание.

Два других осведомителя заявили, что пока трубы сохранят на дне океана для возможного возобновления подачи газа когда-либо. Пока же техники загерметизируют трубы и обработают все специальным покрытием для предотвращения коррозии. 

При этом знакомые с ситуацией источники говорят, что если СПГ из США станет дороже, Россия готова снова поставлять свой газ по трубам в Европу. 

Строительство "Северного потока – 2" обошлось российской стороне в 9,5 млрд долларов. В эксплуатацию он так и не был введен.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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