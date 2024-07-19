Весь мир охвачен паникой

Главной темой сегодняшнего дня стал глобальный сбой у компании Microsoft, который привел к серьезным проблемам в работе операторов связи, кредитных организаций и воздушных перевозчиков по всему миру. Дошло до того, что некоторым телеканалам обрубили вещание, начались сбои в работе крупнейших международных корпораций.



Профильные эксперты рассказали, какими последствиями тотальный технический сбой грозит России. Российских пользователей обрадовали тем, что глобальная проблема фактически обойдет нашу страну стороной. Дело в том, что на фоне беспрецедентного санкционного давления многие организации были переведены на отечественный софт. Такое вынужденное импортозамещение защитило Россию от случившегося сегодня, 19 июля, глобального коллапса.

Как отметил известный эксперт Эльдар Муртазин, на данный момент наша страна фактически "отделена от мира", поэтому проблемы, которые начались во многих государствах, нас не касаются. Настоящим спасением для Российской Федерации стал перевод за последние два года внушительной части систем на отечественный софт.

К слову, ранее на Западе рассказали о крушении пяти популярных мифов о России, которые сильно распространены в европейских странах и Соединенных Штатах Америки.