Возмездие "Сатаной": в России назвали способ ответить ВСУ за удары по Туапсе
Фото: Минобороны/Wikimedia Commons
Эксперт призвал к симметричным ударам в Одессе

Атаки ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы не прекращаются. В ночь на 28 апреля беспилотники вновь нацелились на НПЗ в Туапсе, спровоцировав мощный пожар. Эвакуированы жители близлежащих домов. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с "МК" заявил, что противник сознательно добивается экологической катастрофы в Черном море, и призвал нанести симметричный удар по Одессе.

По словам аналитика, для сорванного курортного сезона на Кавказском побережье и в Крыму виноват киевский режим. Эксперт убежден, что нам нужно ударить по Одессе так же основательно, как противник бьет по нашим портам.

"Давно пора сравнять с землей Рени. Румыны, конечно, возбудятся. Вонь будет несусветная. Европа ее подхватит обязательно. И что? Мы уже объективно воюем с НАТО", – заявил Дандыкин.

Эксперт предложил "пошаманить" над ракетой "Сатана" (РС-20, масса боевой части 10 тонн) или использовать "Орешник" и "Кинжалы". Он также напомнил, что ВСУ продолжают использовать железную дорогу, поэтому удары по локомотивам и мостам нужно усилить.

Ранее Дандыкин уже призывал ударить "Орешником" по Киеву после атаки на нефтеналивной порт Приморск в Ленинградской области. По его словам, у противника появляются дроны с дальностью до 1200 километров, производство которых налажено в Европе (Чехия, Прибалтика).

Источник: "МК"

Израиль жестко ответил психанувшему Зеленскому

На Земле Обетованной отвергли странную дипломатию бывшего клоуна

"Ковер" для ВСУ: Киев пожаловался на неизвестные суперракеты Су-57

Ракета оснащена турбореактивным двигателем и несет в носовой части авиабомбу

