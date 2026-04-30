Shaman признался, что ему "не рекомендовано" покидать Россию

Shaman (Ярослав Дронов). Фото: АГН Москва
По этой причине певец пропустит "Интервидение"

Певец Ярослав Дронов (Shaman), который в прошлом году представлял страну на возрожденном конкурсе "Интервидение" в Москве, не поедет на предстоящее шоу в Саудовскую Аравию. В беседе с ТАСС артист признался, что будет наблюдать за происходящим через интернет.

"Безусловно [буду]! Посмотрим, что там будет происходить дальше. Насколько я знаю, конкурс в этом году пройдет в Саудовской Аравии. Посмотрим, как это будет именно там. Естественно, я буду следить", – заявил собеседник агентства.

На вопрос, почему он не собирается лететь вживую, певец высказался категорично: "Потому что мне не рекомендовано покидать границы России. Хотя границ в России не существует".

Ранее артист уже демонстрировал свой патриотический настрой. Он вызвал бурную дискуссию в Сети, попробовав на вкус лед на Байкале и заявив, что ему не стыдно. Shaman считает, что стыд должны испытывать те, кто "лижет пятую точку" западным хозяевам.

До этого Shaman в очередной раз удивил публику, защищая свой сценический образ. Певец заявил, что кожаные штаны на нем "великолепно сидят", и призвал хейтеров не цепляться к его гардеробу. Он напомнил, что такие наряды носили еще мушкетеры в XVII веке, а также Валерий Леонтьев и рок-музыканты.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
По теме

"Полная потеря власти": британцы предрекли Зеленскому крах из-за бегства Рады

Релокация украинских нардепов приближает киевский режим к утрате парламентской поддержки

"Без Путина никак": эксперт по чтению по губам раскрыл фразу Трампа Карлу III

Президент США сделал неожиданное признание в неформальном разговоре с королем Британии

