Shaman признался, что ему "не рекомендовано" покидать Россию

По этой причине певец пропустит "Интервидение"

Певец Ярослав Дронов (Shaman), который в прошлом году представлял страну на возрожденном конкурсе "Интервидение" в Москве, не поедет на предстоящее шоу в Саудовскую Аравию. В беседе с ТАСС артист признался, что будет наблюдать за происходящим через интернет.

"Безусловно [буду]! Посмотрим, что там будет происходить дальше. Насколько я знаю, конкурс в этом году пройдет в Саудовской Аравии. Посмотрим, как это будет именно там. Естественно, я буду следить", – заявил собеседник агентства.

На вопрос, почему он не собирается лететь вживую, певец высказался категорично: "Потому что мне не рекомендовано покидать границы России. Хотя границ в России не существует".

