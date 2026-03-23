SHAMAN рассказал, как сделал предложение Мизулиной: "Я понял, что живу не зря"

В тот момент у певца не было с собой даже кольца

Ярослав Дронов (SHAMAN) впервые рассказал, как сделал предложение своей супруге, главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной. По словам артиста, все вышло спонтанно – без колец и громких планов, за обычным ужином после гастролей.

Ярослав тогда приехал с гастролей и прямо за ужином сделал предложение. В тот момент у него даже кольца не было. Однако он понимал: решение нужно принять сейчас.

"Ну я уже понял, что мне хорошо с этим человеком. Катя ответила мне "да", а что она ещЕ могла ответить?" – признался 34-летний музыкант в эфире программы "Судьба человека".

Ярослав ни у кого не спрашивал совета, просто прислушался к себе. Главным толчком стал разговор, в котором Екатерина подтвердила, что с счастлива рядом с ним.

"Получается, я смог сделать человека счастливым! Хотя раньше у меня это не выходило, потому что никто мне об этом не говорил. И тут я понял, что живу не зря", – поделился певец.

Напомним, о своих отношениях пара объявила публично на концерте SHAMAN'а. Певец пригласил Мизулину на сцену, подарил цветы и при всех заявил, что они – пара. Через несколько месяцев, в ноябре 2025-го, они расписались.

Кстати, незадолго до этого SHAMAN удивил публику откровением: у него с детства тугоухость второй степени, и на сцене он поет практически наощупь. Там же рассказал, что в восьмом классе весил 90 кг и до сих пор не умеет водить.