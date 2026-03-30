SHAMAN считает, что кожаные штаны на нем "великолепно сидят"

SHAMAN ответил хейтерам: "Можно быть патриотом в кожаных штанах"
SHAMAN (Ярослав Дронов). Фото: АГН Москва
Певец заявил, что ведет себя так, как считает нужным

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал в Казани концерт, который собрал зрителей всех возрастов – от малышни до пенсионеров. Выступление началось с получасовой задержкой, но публика не роптала: артист чередовал хиты с откровенными монологами о жизни, детстве и, конечно, о хейтерах.

Особое внимание SHAMAN уделил вопросам, которые давно мучают публику. Почему он постоянно в кожаных штанах? На это певец возразил, что большую часть концерта был одет иначе, а затем спросил с иронией:

"А что, песню "Я русский" нельзя петь в кожаных штанах? А как же другие артисты, которые носят кожаные штаны? Например, Валерий Леонтьев или рок-музыканты или мушкетеры, которые ввели это в моду вообще в XVII веке", – покрутился перед зрителями артист, заявив, что объектом придирок становится почему-то он.

Ярослав считает, что такие штаны на нем "великолепно сидят".

SHAMAN (Ярослав Дронов). Фото: АГН Москва

Не обошел он и вопрос о микрофоне в штанах, объяснив, что это единственное удобное место, чтобы двигаться по сцене и не мешать себе аплодировать. А про скандальный перформанс на Байкале заявил, что ведет себя так, как считает необходимым, так как живет в свободной стране и является свободным человеком.

"Можно быть патриотом и носить кожаные штаны. Можно быть патриотом и пользоваться всеми благами цивилизации. Можно быть патриотом и носить дреды. Наконец, можно быть патриотом и SHAMANом",– резюмировал Ярослав.

Кстати, ранее артист уже раскрывал три факта о себе: тугоухость второй степени, отсутствие водительских прав и 90 кг веса в восьмом классе

Источник: RT-Online ✓ Надежный источник
